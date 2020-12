Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Sexuelle Nötigungen in der S-Bahn: Bundespolizei sucht nach Täter und Zeugen

MünchenMünchen (ots)

Am Montagmorgen (30. November) begrapschte ein Unbekannter in einer S-Bahn (S3 zwischen Unterhaching und Giesing) zwei Mädchen sexuell. Die Bundespolizei sucht nach dem Mann bzw. nach Zeugen der Vorfälle.

Gegen 07:30 Uhr befand sich eine 15-Jährige Deutsche am S-Bahnhaltepunkt Unterhaching. Dort war ihr ein älterer Mann aufgefallen, der sie aufmerksam beobachtete und mit ihr in den vorderen Wagen der S3 Richtung München stieg. Obwohl nur wenige Mitreisende im Wagen waren, stand der Unbekannte im Türbereich Schulter an Schulter mit der Unterhachingerin. Zunächst legte er wiederholt seine Hand auf das Gesäß der 15-Jährigen, bevor er ihr auch an den Oberschenkel fasste und die Hand in Richtung der Genitalien schob. Dem Mädchen war dies unangenehm, sie versuchte mehrfach die Hand des Mannes wegzudrücken.

Am S-Bahnhaltepunkt Fasanenpark oder Fasanengarten stieg eine 12-Jährige zu. Sie blieb ebenfalls im Türbereich des vorderen Wagens stehen. Der Unbekannte ließ daraufhin von der 15-Jährigen ab und berührte nun das Mädchen aus Taufkirchen am Oberschenkel und im Bereich der Genitalien. Auch die 12-Jährige versuchte mehrfach die Hand des Mannes wegzudrücken.

Ein unbeteiligte 15-Jährige bemerkte die sexuelle Belästigung des Mannes und schob sich schützend zwischen den Unbekannten und die 12-Jährige. Mittlerweile war die S-Bahn gut gefüllt, der Unbekannte ließ von seinem Opfer ab und verließ die S3 am Haltepunkt Giesing.

Der Unbekannte wird als hellhäutig, ca. 45 Jahre alt und etwa 185 cm groß mit buschigen, dunklen Augenbrauen beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und Hose sowie einer tief ins Gesicht gezogenen Kapuze. Außerdem trug er einen schwarzen Rucksack und ggf. hautfarbene Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Bundespolizei wertet nun u.a. Videoaufzeichnungen der S-Bahn und Haltepunkte aus und hofft dem Unbekannten, gegen den wegen sexueller Nötigung ermittelt wird, auch damit auf die Spur zu kommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen bzw. zu dem Gesuchten machen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 089/515550-111 an die Bundespolizeiinspektion München zu wenden.

