Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Tankstelle

Rockenhausen Donnersbergkreis (ots)

In der Nacht zum Sonntag brachen unbekannte Täter in die Aral-Tankstelle ein. Es wurden zahlreiche Zigaretten entwendet. Hierbei sind die Täter professionell vorgegangen. Zudem wurde der Innenraum regelrecht verwüstet. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631-3690 mitzuteilen.|pirok

