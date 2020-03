Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Technik aus Autos gestohlen

Borken (ots)

Aus zwei Fahrzeugen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Borken-Gemen technische Geräte ausgebaut. Im ersten Fall ließen die Täter aus einem Mercedes am Prattenborgweg das Lenkrad samt Airbag mitgehen; im zweiten Fall hatten es die Unbekannten auf das Multimedia-Interface in einem BMW an der Hagenstiege abgesehen. Beide Male hatten die Täter sich mit Gewalt den Zugang ins Innere der Fahrzeuge verschafft. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

