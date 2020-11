Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zigarettenautomat aufgebrochen und in Fluss geworfen - Polzist bei Widerstand leicht verletzt - Diebstähle

Ostalbkreis:Ostalbkreis: (ots)

Lauchheim: Zigarettenautomat entwendet und aufgebrochen

Am Dienstagmorgen wurde beim Tennisheim in der Jagst ein aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass dieser in der Nacht zum Dienstag aus einer Gaststätte in der Hauptstraße entwendet und aufgebrochen wurde. Das Gerät wurde dann mit einem Handwagen, der in diesem Zusammenhang aufgefunden wurde, über die Gartenstraße und Uhlandstraße bis zur Jagst transportiert, wo er über ein Brückengeländer in den Fluss geworfen wurde. Aus dem Automat wurde das Geld sowie die Zigaretten entwendet. Der Schaden ist derzeit noch unbekannt. Sachdienliche Zeugenhinweise werden von der Polizei Westhausen unter Tel. 07363/919040 erbeten.

Schwäbisch Gmünd: Polizist beim Einsatz leicht verletzt - 26-Jähriger in Polizeigewahrsam

Am Montagabend wurde ein Polizeibeamter bei einer Widerstandshandlung leicht verletzt. Gegen 18.30 Uhr wurden beim Spielplatz am Kino in der Straße Türlensteg drei Personen angetroffen und kontrolliert. Hierbei wurden Cannabisprodukte aufgefunden. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger war bei der Kontrolle von Beginn an sehr aggressiv und beleidigte die Beamten massiv. Der 26-Jährige unterschritt auch beharrlich trotz mehrfacher Anweisungen den Mindestabstand. Auch einem erteilten Platzverweis kam der Tatverdächtige nicht nach. Stattdessen schlug er gegen den Arm eines Polizeibeamten, der den aggressiven Mann auf Distanz halten wollte. Der 26-Jährige wurde von den eingesetzten Beamten nun fixiert und zur Dienststelle verbracht. Es wurde gegen ihn ein Beseitigungsgewahrsam angeordnet. Zudem wurden Strafverfahren eingeleitet.

Ellwangen: Zeugen nach Ladendiebstahl in Drogeriemarkt gesucht

Ein bisher unbekannter Dieb entwendete am Dienstag gegen 11:15 Uhr aus einem Drogeriemarkt in der Aalener Straße diverse Parfümflaschen im Wert von mehreren hundert Euro und flüchtete anschließend. Beim Täter soll es sich um einen dunkelhäutigen Mann handeln, der zur Tatzeit eine auffällige rote Pudelmütze, eine Jeans und eine dunkle Jacke trug und eine Tiefkühltasche mit sich führte. Hinweise auf den Langfinger nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Jagstzell: Fahrbarer Kompressor von Baustelle entwendet

Bisher unbekannte Diebe entwendeten zwischen Freitagvormittag und Dienstagmorgen von einer Baustelle in der Crailsheimer Straße einen fahrbaren Kompressor vom Hersteller CompAir, Typ 42 im Wert von knapp 13.000 Euro. Bei dem Gerät handelt es sich um einen Anhänger mit Kompressoraufbau mit dem Kennzeichen AA-AB 918. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Baustellengerätes geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 mit dem Polizeirevier Ellwangen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell