Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Widerstand gegen Polizeibeamte

AalenAalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Ein 30-jähriger Jeep-Fahrer befuhr am Montagmorgen gegen 11:30 Uhr die K2576 zwischen Wackershofen und Wittighausen in Richtung Schwäbisch Hall. Dabei geriet er ins Schleudern und kam gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Der Anhänger des Jeep-Fahrers drehte sich dabei und kollidierte mit einer entgegenkommenden 56-jährigen Toyota-Fahrerin. Diese kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Sowohl der 30-jährige Mann als auch die 56-jährige Frau wurden dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 500 Euro.

Ilshofen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein Mann befand sich am Montagabend gegen 18:45 Uhr in einem psychischen Ausnahmezustand und rannte nackt im Bereich der Torstraße herum. Dabei ging er Passanten körperlich an und schlug gegen mehrere Fahrzeuge. Beim Eintreffen der Polizeibeamten, griff der 36-jährige eine Beamtin unvermittelt an und schlug ihr ins Gesicht. Der Mann wurde anschließend durch die Beamten zu Boden gebracht und ihm wurden Handschließen angelegt. Hiergegen wehrte er sich massiv und spuckte wiederholt in Richtung der Beamten. Er wurde in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Dort randalierte der Mann am Dienstagmorgen gegen 03:30 Uhr erneut, weshalb er anschließend in eine psychiatrische Klinik verlegt werden musste. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell