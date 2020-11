Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch, falsche Polizeibeamte unterwegs & Verkehrsunfälle

Waiblingen-Hegnach: Wohnungseinbruch

Bisher unbekannte Diebe nutzten am frühen Montagabend die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Oberen Steigstraße aus, brachen in das Haus ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Letztlich entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag sowie diverse Gutscheine und einen Ring im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Falsche Polizeibeamte unterwegs

Beim Polizeirevier Fellbach gingen am Montag zahlreiche Anzeigen von Geschädigten ein, welche Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten haben. In den letzten Wochen kam es im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen zu einer Vielzahl solcher Anrufe von Betrügern. Die Täter geben in ihren Anrufen vor, von der Polizei bzw. der Kripo zu sein und dass es in der Nachbarschaft der Angerufenen zu Einbrüchen gekommen sei. Mit dem Vorwand, dass nun auch deren Hab und Gut gefährdet sei und dieses nur bei der Polizei sicher aufbewahrt werden könne, wollen die Betrüger eine Übergabe von Bargeld und anderem Vermögen erreichen. Bei den Anrufen am Montag blieb es glücklicherweise in allen Fällen beim Versuch und die betrügerischen Absichten wurden von den Angerufenen durchschaut.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei erneut darauf hin, bei solchen Anrufen entsprechend misstrauisch zu sein, im Zweifelsfall das Gespräch zu beenden und anschließend selbst die Polizei anzurufen. Hierbei darf jedoch nicht die evtl. im Display des Telefons angezeigte Nummer des vorherigen Anrufers benutzt werden, sondern die tatsächliche Rufnummer der zuständigen Polizeidienststelle oder auch die Notrufnummer 110. Auch sollten jüngere Angehörige ihre lebensälteren Verwandten immer wieder auf die Betrugsmasche aufmerksam machen und sie zur Vorsicht anhalten.

Weitere Informationen zum Betrugsphänomen "Falscher Polizeibeamter" sowie zu weiteren Betrugsarten und auch Tipps, wie man sich gegen Betrüger schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de oder können bei jeder Polizeidienststelle erfragt werden.

Backnang: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr auf einem Parkplatz in der Fornsbacher Straße einen Laternenmast sowie einen Holzzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegengenommen.

Schwaikheim: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 67 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 17 Uhr die B14 in Fahrtrichtung Backnang. Auf Höhe der Ausfahrt Winnenden Süd kam er aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro, die Leitplanke wurde ebenfalls beschädigt.

