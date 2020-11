POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Einbruch

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Einbruch

Crailsheim: Unfallflucht

In der Karl-von-Horlacher-Straße verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Samstag zwischen 11:45 Uhr und 14:00 Uhr einen Schaden an einem geparkten Seat. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Rot am See-Brettheim: Einbruch

Diebe drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 18:15 Uhr und 07:00 Uhr in einen Kindergarten in der Schulstraße ein. Dort entwendeten sie mehrere Elektronikgeräte, sowie ein Klavier. Der Wert des Diebesgutes lässt sich noch nicht genauer beziffern. Bei dem Einbruch verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der Polizeiposten Rot am See bittet unter der Telefonnummer 07955 454 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

