Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Salzbergen (ots)

Am Dienstagmorgen wurden in der Straße Holsterfeld in Salzbergen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer stieß zwischen 7 und 8 Uhr vermutlich beim Wenden gegen einen geparkten Seat. Dadurch wurden zwei weitere Autos zusammengeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der Lkw-Fahrer entfernte danach von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer (05976) 948550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell