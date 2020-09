Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Tanklaster verunfallt

Wilsum (ots)

Am späten Montagabend ist auf der Uelsener Straße ein mit Milch geladener Tanklaster von der Fahrbahn abgekommen. Der 42-jährige Fahrer war gegen 23 Uhr in Richtung Wilsum unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über den Sattelzug, der dann quer auf die Fahrbahn kippte. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Durch die Beschädigungen am Auflieger liefen mehrere tausend Liter Frischmilch und einige hundert Liter Kraftstoff in einen nahegelegenen Bach. Der Mann stand ersten Ermittlungen zufolge unter dem Einfluss von Alkohol. Die Fahrbahn musste für die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Sachschadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell