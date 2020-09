Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Einbruch in Pfarrhaus

Twist (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montag in das katholische Pfarrhaus eingedrungen. Sie versuchten zwischen 10 und 20.50 Uhr zunächst erfolglos mehrere Türen aufzubrechen. Schließlich schlugen sie die Scheibe einer Terrassentür ein und entwendeten eine größere Summe Bargeld sowie eine braune Aktentasche. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell