Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Auto zerkratzt

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Winnenden: Aufgefahren

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Montag, gegen 9:50 Uhr auf der L 1140 auf Höhe des Krankenhauses. Ein 59 Jahre alter Citroen-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 61-jährige Mercedes-Fahrer abbremsen musste und fuhr zunächst auf dessen Anhänger auf. Dieser sprang durch die Wucht des Aufpralls aus der Anhängerkupplung und wurde auf den Mercedes aufgeschoben. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Winnenden: Auto zerkratzt

Am Samstag in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr zerkratzten bisher unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Edeka in der Marbacher Straße einen geparkten Mercedes im Bereich der Fahrertüre. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Geparktes Auto gestreift

Eine 44 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr am Montagvormittag gegen 10:10 Uhr die August-Brändle-Straße in Richtung Stadtmitte und streifte hierbei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Der hierbei entstandene Schaden wird auf insgesamt rund 6500 Euro geschätzt.

Backnang: Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

Ein 86 Jahre alter BMW-Fahrer übersah beim Abbiegen vom Größenweg in den Dresdner Ring am Montag kurz vor 11 Uhr eine 65-jährige Skoda-Fahrerin, die den Dresdner Ring entlangfuhr und kollidierte mit ihr. Beim Aufprall wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell