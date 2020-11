Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unter Alkohol- und Drogeneinwirkung mit gestohlenem E-Scooter unterwegs - Senior übergab an falsche Polizei Bargeld - Einbruch

Ostalbkreis:Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Unter Alkohol- und Drogeneinwirkung mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Eine Polizeisteife stellte am Sonntag gegen 00.30 Uhr einen Fahrer eines E-Scooters in der Gartenstraße fest, der auf dem dortigen Radweg stadteinwärts in Schlangenlinien gefahren ist. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer mit über 1,3 Promille auf dem Zweirad stand. Zudem ergab sich bei ihm der konkrete Verdacht einer Drogenbeeinflussung, weshalb eine Blutentnahme zur Beweissicherung angeordnet wurde. Zudem wurde bei der Überprüfung festgestellt, dass der E-Scooter zuvor entwendet wurde. Der Geschädigte des Elektro-Kleinfahrzeugs erstatte diesbezüglich am Samstagabend beim Polizeirevier Aalen eine Diebstahlsanzeige. Gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Aalen: In Gebäude eingebrochen

In der Gartenstraße wurde zwischen Freitagabend und Montagmorgen in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Eindringlinge haben hierzu ein Fenster aufgebrochen und aus einem Büro zwei PC und Computerzubehör entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei Aalen unter Tel. 07361/5240 erbeten.

Aalen: Falsche Polizisten ergaunern Bargeld - Opfer bewarf die echte Polizei mit Porzellan

Ein Senior aus Aalen wurde am Sonntagabend Opfer eines Betrugs. Er wurde von falsche Kriminalbeamten gegen 19.30 Uhr angerufen. Mit ihm wurde vereinbart, dass er sein im Haus gelagertes Bargeld der Polizei übergeben soll, die es zum Vorzeigen bei einer Festnahme weiterer Straftäter benötigen würden. Der gutgläubige Senior übergab deshalb eine sechsstellige Bargeldsumme an einen falschen Polizisten. Nachdem er das Geld übergeben hatte, verständigte er die echte Polizei, die umgehend eine Polizeistreife entsandte. Zwischenzeitlich bekam er nochmals einen Anruf der Betrüger, die den Senior instruierten, sich gegen die eintreffenden Beamten zur Wehr zu setzen, da es sich bei denen um Betrüger handele. Deshalb bewarf beim Eintreffen der echten Polizei der Senior die uniformierten Beamten zunächst mit Porzellanteller. Verletzt wurde dabei niemand. Anwohner oder Passanten, die am Sonntagabend im Bereich der Walkstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkten, die in Tatzusammenhang stehen könnten, sollten sich bitte mit der Polizei in Aalen unter Tel. 07361/580105 in Verbindung setzen.

Wichtige Tipps der Polizei abrufbar unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

