Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Altoberndorf/Lkrs. RW) Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall (10.09.2020)

Oberndorf am Neckar-Altoberndorf (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Einmündung L 424 / Alt-Dorfstraße ereignet hat. Eine 18-jährige VW-Fahrerin befuhr die Alt-Dorfstraße und wollte in Richtung Epfendorf links abbiegen. Dabei übersah sie einen von Epfendorf kommenden 36-jährigen Audi-Fahrer, missachtete die Vorfahrt und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1017

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell