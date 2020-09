Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau) POL-Einsatz: Badeunfall am Strandbad Reichenau (10.09.2020)

Reichenau (ots)

Gegen 13.30 Uhr ereignete sich heute am Strandbad von Reichenau ein Badeunfall. Ein 77jähriger Urlauber aus Augsburg war mit seiner Schwester in den See schwimmen gegangen. Aus bislang ungeklärter Ursache bekam er noch im Uferbereich gesundheitliche Probleme und verlor das Bewusstsein. Andere Badegäste brachten den Mann ans Ufer. Dort konnte er erfolgreich reanimiert werden. Der Verunglückte wurde anschließend mit dem Rettungswagen in die Konstanzer Klinik eingeliefert. Die Reichenauer Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Armin Förster

Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 / 616 - 1224 oder - 3333

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell