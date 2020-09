Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gefährliche Körperverletzung und Bedrohung in einem Getränkemarkt (09.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern, die sich am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr in einem Getränkemarkt in der Rudolf-Diesel-Straße ereignete.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 28 Jahre alter Mann den Getränkemarkt und traf dort auf eine Gruppe anderer junger Männer. Nach der Diskriminierung von zwei dunkelhäutigen Männer aus dieser Personengruppe kam es zu der Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 16-Jähriger dem 28-Jährigen mehrere Faustschläge ins Gesicht verabreichte. Bevor alle Beteiligten die Flucht ergriffen, zog der 28-Jährige ein Messer und bedrohte seine Kontrahenten. Glücklicherweise blieb es bei der Drohung, von einer weiteren Eskalation nahmen die Beteiligten Abstand.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Beteiligten und zum Verlauf der Schlägerei geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell