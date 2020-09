Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden (09.09.2020)

Tuttlingen (ots)

6.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr an der Kreuzung Ehrenbergstraße / Moltkestraße ereignete.

Die 18 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes-Benz befuhr die Ehrenbergstraße in westliche Richtung und missachtete beim Einfahren in die Kreuzung die durch die Regel "rechts vor links" geregelte Vorfahrt des 52-jährigen Lenkers eines Volkswagens, der die Moltkestraße aus Richtung Stadtgarten in Richtung der Kirche "Maria Königin" befuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge kam.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell