Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim

TUT) Überhöhte Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss führen zu Verkehrsunfall (09.09.2020)

Dürbheim (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit und alkoholische Beeinflussung des 23 Jahre alten Lenkers eines Opel Astra waren die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich am späten Mittwochabend gegen 23.00 Uhr auf der Landesstraße 438 zwischen Dürbheim und Böttingen ereignete.

Der 23-Jährige befuhr die Landesstraße aus Richtung Dürbheim in Fahrtrichtung Böttingen und kam etwa zwei Kilometer nach dem Ortsausgang von Dürbheim noch rechts von der Fahrbahn ab, wo er heftig gegen eine Geländestützmauer stieß. Am Opel Astra wurden die Airbags ausgelöst, der Lenker des Kraftfahrzeugs und sein 21 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Der Opel Astra erlitt Totalschaden, der Zeitwert des Kraftfahrzeugs betrug vor dem Zusammenstoß etwa 10.000 Euro.

Die Polizei wurde erst im Laufe der Nacht auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht. Der Unfallverursacher und der Beifahrer hatten beim Eintreffen der Polizeibeamten des Polizeireviers Spaichingen an der Unfallstelle von der Unfallstelle entfernt, Angehörige des 23-Jährigen kümmerten sich bereits um die Räumung und Säuberung der Unfallstelle sowie um den Abtransport des Opels.

Der Tatverdächtige wurde später an seinem Wohnort in einer sich im Donautal befindlichen Nachbargemeinde angetroffen. Nach der Feststellung seiner alkoholischen Beeinflussung begleitete er von zu Hause aus die Polizei in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde in Verwahrung genommen.

