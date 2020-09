Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Erneute Enkeltrickbetrügereien in Mönchweiler und Bad Dürrheim (07.09.2020)

Mönchweiler (ots)

Dem Enkeltrick zum Opfer gefallen ist eine 60-Jährige aus Mönchweiler am vergangenen Montag. Eine Unbekannte gab sich am Telefon als weitläufige Verwandte aus, die eine Wohnung kaufen wolle und hierfür noch Geld benötigt. Sie überredete die Angerufene durch eine geschickte Gesprächstaktik, Bargeld von ihrem Bankkonto abzuheben. Nach Rückkehr von der Bank erhielt die Frau erneut einen Anruf, wobei sie die Anruferin so lange am Telefon beschäftige, bis ein angeblicher Notar das Bargeld am Wohnhaus der Getäuschten abholte. Die Betrüger erlangten so Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Zu einem weiteren Anruf kam es am gestrigen Mittwoch in Bad Dürrheim, wobei es aber bei einem Betrugsversuch blieb. Ein Mann rief eine 81-Jährige an und gab sich als "Enkel eines Onkels" aus. Da die Angerufene das Gespräch jedoch sofort energisch hinterfragte, beendete der vermeintliche Enkel das Telefonat. Es kam nicht zu einem Vermögensschaden. Die Polizei warnt erneut vor dem Phänomen "Enkeltrickbetrug". Trotz Aufklärung und Hinweisen gelingt es den Tätern immer wieder, vor allem ältere Personen hinters Licht zu führen und so Bargeld zu ergaunern. Informationen hierzu und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick.

