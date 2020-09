Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt (09.09.2020)

Unterkirnach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Rollerfahrerin kam es gestern gegen 17 Uhr in der Hauptstraße. Eine 60-jährige Dacia-Fahrerin fuhr in Richtung Ortsmitte und übersah wegen der tiefstehenden Sonne, dass eine vor ihr fahrende 28-Jährige auf ihrer Vespa bremste, um abzubiegen. Die Frau fuhr mit ihrem Dacia auf den Roller auf, so dass die Zweiradfahrerin zu Fall kam. Sie verletzte sich hierbei leicht, musste jedoch keinen Rettungsdienst in Anspruch nehmen. Am beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

