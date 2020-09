Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Gaststätte

Schwelm (ots)

In der Zeit vom 09.09.2020, 22:00 Uhr bis 10.09.2020, 01:30 Uhr hebelten ein oder mehrere Täter die Hintertür einer Gaststätte in der Moltkestraße auf und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Sie entwendeten aus zwei Spielautomaten und aus einer Geldkassette Bargeld, anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Täterhinweise sind nicht bekannt.

