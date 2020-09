Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm/ Ennepetal/ Gevelsberg - Verkehrskontrollen

Schwelm/ Ennepetal/ Gevelsberg (ots)

Am 08.09. in der Zeit zwischen 07:00 und 15:00 Uhr führte die örtliche Polizei einen Sondereinsatz durch. An sechs Kontrollstellen sowie im gesamten Gebiet ahndeten die eingesetzten Polizeibeamten festgestellte Verkehrsverstöße. Insgesamt wurden 28 Verwarngelder genommen und 16 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Die hohe Zahl der Anzeigen ist jedoch nicht auf deutlich zu hohe Geschwindigkeiten zurückzuführen: Allein 11 Anzeigen resultieren aus der Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt. Schöner Nebeneffekt: An den meisten Kontrollstellen stießen die Polizeibeamten auf positive Resonanz seitens der Anwohner.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell