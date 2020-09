Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Widerstand nach Ruhestörung

Wetter (ots)

Am 09.09. gegen 05:30 Uhr wurde ein Streifenwagen aufgrund einer Ruhestörung in die Bahnhofstraße gerufen. Dort trafen die Polizeibeamten auf zehn junge Erwachsene, die sich lautstark unterhielten. Alle 10 erhielten einen Platzverweis, dem 9 auch nachkamen. Der zehnte jedoch trat den Beamten deutlich aggressiv gegenüber, beschädigte weiterhin eine Bushaltestelle. Der 35-jährige Wetteraner wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache verbracht.

