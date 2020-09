Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen/Gevelsberg-Geschwindigkeitskontrollen am Sonntag

Hattingen/Gevelsberg (ots)

Am Sonntag, dem 06.09.2020 wurden bei schönem Spätsommerwetter im Bereich Hattingen Wodantal, auf der Bredenscheider Straße (Sünsbruch Kurve) und in Gevelsberg, Kölner Straße (Kruiner Tunnel) Geschwindigkeits- und Durchfahrtskontrollen durch den Verkehrsdienst durchgeführt. Im Zeitraum von 08:00 - 16:00 Uhr wurden insgesamt 95 Verstöße festgestellt und geahndet. "Tagessieger" wurde ein Krad im Wodantal in Hattingen mit gemessenen 79 km/h bei erlaubten 50 km/h. Trotz der hohen Anzahl an Verstößen waren Überschreitungen im Ordnungswidrigkeitenbereich die Ausnahme. Insgesamt konnte den meisten Verkehrsteilnehmern, die in großer Zahl das schöne Wetter nutzten, ein gutes Zeugnis ausgestellt werden. Fahren sie weiter vorsichtig!

