Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch beim Optiker

Letmathe (ots)

Ein Unbekannter versuchte zwischen Mittwochmittag und Freitagmorgen, in ein Optikergeschäft an der Hagener Straße einzubrechen. Sowohl der Versuch, das Schloss gewaltsam zu öffnen, als auch Hebelversuche an der Tür blieben ohne Erfolg.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Letmathe/Iserlohn erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell