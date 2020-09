Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zweiradfahrerin bei Unfall leicht verletzt (08.09.2020)

Mönchweiler (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, gegen 16 Uhr, an der Kreuzung der Straßen Albert-Schweitzer-Straße und Mühlenweg zu. Eine 18-Jährige missachtete mit ihrem Motorroller an der Kreuzung die Vorfahrt einer 54-jährigen VW Polo-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen Roller und Auto kam. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Zweiradfahrerin in eine Klinik, die Autofahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

