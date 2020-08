POL-DO: Verkauf einer Luxusuhr läuft schief: Anbieter von Auto mitgeschleift

Polizei Dortmund

Der über ein Onlineportal vorbereitete Verkauf einer Luxusuhr führte am Samstag (1. August) im Dortmunder Stadtteil Aplerbecker Mark zu einem Einsatz der Polizei. Gegen 16.50 Uhr wollte der 24-jährige Verkäufer in der Straße Tiefe Mark das Geschäft abwickeln.

Bei der Übergabe am Auto des Kaufinteressierten drückte dieser, nachdem er die Uhr entgegengenommen und begutachtet hatte, plötzlich aufs Gas. Der Verkäufer, der sein Geld noch nicht erhalten hatte, hielt sich noch am geöffneten Fahrerfenster fest und wurde so rund 400 Meter mitgeschleift, bevor er zu Boden stürzte. Er erlitt dabei leichte Verletzungen.

Auf seiner Flucht missachtete der zahlungsunfreudige Kunde in seinem Mercedes laut Zeugenangaben beim Abbiegen von der Tiefen Mark auf die B 236 das Rotlicht einer Ampel und stieß beinahe mit einem entgegen kommenden Pkw zusammen. In Höhe einer Bushaltestelle an der Berghofer Straße/B 236 überholte der flüchtende Fahrer dann waghalsig rechts über die Busspur das Auto einer 50-Jährigen aus Hagen. Direkt nach dem Überholmanöver setzte er demnach zum Wenden an, so dass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Zwar fuhr der Mann noch einige Meter weiter, an einer Ampel stellte er sein beschädigtes Auto jedoch am Fahrbahnrand ab. Zeitgleich hielt ein schwarzer SUV an, in den er einstieg. Der Wagen fuhr in Richtung Schwerte davon.

In dem stark beschädigten Wagen, der zurückblieb, fanden die Beamten unter anderem mehrere Scheine Falschgeld.

Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Mann dauern weiterhin an, ebenso zu dem SUV, in dem er seine Flucht fortsetzte. Zeugen, die zu dem Wagen weitere Angaben machen können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

