PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 07.09.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 26-Jähriger nach Auseinandersetzung in Bar verletzt, Usingen, Obergasse, Samstag, 05.09.2020, 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr

(ka)Bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in Usingen ist ein 26-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag verletzt worden. Der Geschädigte geriet in der Gaststätte in der Obergasse zunächst in einen Streit mit einem Mitarbeiter der Bar wegen der Bezahlung von Getränken. In Folge dessen kam es zunächst zu Handgreiflichkeiten zwischen dem 26-Jährigen und dem Mitarbeiter sowie zwei weiteren, bislang unbekannten Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die drei Männer den Gast bedrängt und mit Schlägen und Tritten verletzt haben. Im weiteren Verlauf sollen die Angreifer vom 26-Jährigen zunächst abgelassen haben, ihn jedoch nach draußen verfolgt und erneut auf ihn eingeschlagen haben. Nach Angaben des Geschädigten soll einer der Männer ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und habe kurze schwarze, mit Gel frisierte Haare getragen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Spielautomaten in Pizzeria aufgebrochen, Steinbach (Taunus), Bahnstraße, Samstag, 05.09.2020, 23:00 Uhr bis Sonntag, 06.09.2020, 07:30 Uhr

(ka)Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Pizzeria in Steinbach (Taunus) eingebrochen und haben Bargeld aus Spielautomaten gestohlen. Die Einbrecher drangen aktuellen Ermittlungen zufolge gewaltsam über ein Küchenfenster in die Räumlichkeiten der Gaststätte in der Bahnstraße. Dort hebelten sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung an Pkw, Königstein im Taunus, Burgweg, Freitag, 04.09.2020, 08:00 Uhr bis 19:40 Uhr

(ka)Das Fahrzeug einer 60-Jährigen ist am Freitag in Königstein im Taunus von bisher unbekannten Tätern beschädigt worden. Die Besitzerin des grauen Mercedes E-Klasse stellte am Freitagabend gegen 19:40 Uhr frische Kratzer an ihrem Pkw fest, den sie zuvor auf einem Parkplatz am Burgweg abgestellt hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu wenden.

4. Radfahrer zusammengestoßen, Friedrichsdorf, Prof.-Wagner-Straße / Cheshamer Straße, Freitag, 04.09.2020, gegen 07:15 Uhr

(ka)Zwei Fahrradfahrer sind am Freitagmorgen in Friedrichsdorf zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Gegen 07:15 Uhr befuhr eine 50-jährige Radfahrerin den Gehweg verkehrswidrig entgegen der Fahrtrichtung auf der Prof.-Wagner-Straße in Richtung Cheshamer Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr zeitgleich ein 58-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem für Fahrradfahrer freigegebenen Gehweg der Cheshamer Straße in Richtung der Prof.-Wagner-Straße, als sich beide Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich der beiden Straßen entgegenkamen. Die Radfahrer sollen versucht haben, in die gleiche Richtung auszuweichen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrradfahrer zogen sich durch den Zusammenprall leichte Verletzungen zu, wobei die 50-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

5. Unfallflucht nach Kollision mit Pkw, Wehrheim, Usinger Straße, Sonntag, 06.09.2020, gegen 19:50 Uhr

(ka)Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Sonntagabend mit einem parkenden Fahrzeug in Wehrheim kollidiert und anschließend geflüchtet. Nach Angaben einer Zeugin touchierte die unbekannte Person mit ihrem Pkw den grauen Mercedes E-Klasse eines 54-Jährigen, der das Fahrzeug am Fahrbahnrand der Usinger Straße gegenüber einer Pizzeria geparkt hatte. Dabei sind Sachschäden am Auto des Geschädigten im Bereich der linken Fahrzeugseite im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entstanden. Anschließend fuhr die am Unfall beteiligte Person davon, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu melden.

