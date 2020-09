Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Zusammenstoß beim Ausparken führt zu Totalschäden (09.09.2020)

Trossingen (ots)

Zweimal wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils etwa 4.000 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Mozartstraße ereignete. Die 19 Jahre alte Lenkerin eines Ford Fiesta parkte rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah hierbei den auf der Mozartstraße herannahenden Renault Twingo einer ebenfalls 19 Jahre alten Autofahrerin, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

