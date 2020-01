Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe, Mühlburg - Wohnungseinbruch

Karlsruhe, Mühlburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Laufe des Mittwochs in Mühlburg in eine Wohnung ein. Sie verschafften sich in der Zeit zwischen 12.30 und 19.00 Uhr durch ein Küchenfenster gewaltsam Zutritt zu der in der Hardtstraße gelegenen Wohnung und durchsuchten zahlreiche Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Aus der Wohnung entwendeten sie schließlich zwei Laptops Bei der Flucht durch ein weiteres Fenster gingen mehrere Gegenstände zu Bruch die auf der Fensterbank lagen und zu Boden fielen. Insgesamt entstand bei dem Einbruch ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ein einigen hundert Euro. Kurz vor dem Einbruch wurde die Bewohnerin von zwei angeblichen Schornsteinfegern besucht, die ihr seltsam vorkamen. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 666 5555 an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe.

