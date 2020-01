Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe, Durlach - Einbruch in Gartenhütte

Karlsruhe, Durlach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 09:00 Uhr in eine Gartenhütte im Kleingartengebiet "Mastweide" ein. Mit einem bislang unbekannten Werkzeug öffnete der Täter die Zugangstür zu der im Drosselweg gelegenen Gartenhütte und entwendete einen Fernseher, ein Radio und eine Kettensäge im Gesamtwert von geschätzten 350 Euro. An der Zugangstür sowie in der Gartenhütte selbst konnten keine Beschädigungen festgestellt werden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721 49070 entgegen.

