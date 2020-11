Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruchsversuch, Diebstahl, Sachbeschädigung

AalenAalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Unfall beim Rangieren

Am Montagmittag beschädigte ein 43-jähriger Audi-Lenker gegen 12 Uhr beim Rangieren an einer Ausfahrt in der Bismarckstraße einen gerade vorbeifahrenden Pkw Hyundai. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte ein 18-jähriger Skoda-Lenker am Montagnachmittag, als er gegen 16.15 Uhr auf der Stiewingstraße auf den Peugeot eines haltenden 38-Jährigen auffuhr. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Zwei Unfälle beim Fahrspurwechsel

Aalen: Beim Befahren der Hochbrücke in Richtung Unterkochen wechselte ein 27-jähriger Sprinter-Lenker am Montag gegen 14.10 Uhr kurz nach dem Ausfahren aus dem Kreisverkehr auf den rechten Fahrstreifen. Dabei kollidierte er mit einem dort fahrenden Pkw Mercedes und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 5000 Euro. Am Montag gegen 12.30 Uhr übersah eine auf der Hofherrnstraße fahrende 69-jährige VW-Lenkerin beim Fahrspurwechsel eine 19-jährige VW-Lenkerin. Durch die Kollision entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Aus Unachtsamkeit beschädigte der 57-jährige Lenker eines Sattelzuges am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr beim Ausparken einen auf der Straße Weiße Steige geparkten Pkw Fiat Ducato. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Montagvormittag missachtete ein 87-jähriger Peugeot-Lenker gegen 10.20 Uhr die Vorfahrt einer auf der Bahnhofstraße fahrenden 18-jährigen VW-Lenkerin, als er von der Rötenbergstraße einbog. 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Rotlicht übersehen

Am Dienstagmorgen befuhr ein 47-jähriger Fahrzeuglenker gegen 5.10 Uhr die L 1060 und wollte an der Kreuzung mit der May-Eyth-straße geradeaus weiterfahren. Als er dabei das Rotlicht der Ampel übersah, kollidierte er mit einem entgegenkommenden und abbiegenden Fahrzeuglenker, der leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der Verbindungsstraße zwischen Schloss und der Einmündung der L 1060 kollidierte ein Mercedes-Lenker am Montag, gegen 17.25 Uhr mit einem die Fahrbahn querenden Reh, das dabei getötet wurde. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Ellwangen: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Montag eine 19-jährige VW-Lenkerin, als sie gegen 17 Uhr im Einmündungsbereich Haller Straße/Mühlgraben auf den Pkw einer 28-Jährigen auffuhr. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Stödtlen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag versuchte ein Unbekannter über die Terrassentüre in ein Wohnhaus in Oberbronnen einzudringen, was ihm jedoch misslang. Er flüchtete und hinterließ einen Sachschaden von ca. 800 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Rainau: Von Fahrbahn abgekommen

Beim Befahren der K 3319 kam eine 18-jährige VW-Lenkerin am Montagvormittag gegen 10 Uhr an der Einmündung zur Dalkinger Straße aus Unachtsamkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der dortigen Leitplanke. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000 Euro beziffert.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen warf ein Unbekannter Steine gegen ein Wohnhaus in der Schwabstraße, wodurch eine Balkontüre sowie eine Fensterscheibe beschädigt wurde. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Unfall beim Einparken

In der Marienstraße beschädigte eine 57-jährige VW-Lenkerin beim Rückwärtseinparken in eine Parklücke einen geparkten Pkw Audi, wodurch ein Schaden von ca. 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Fußgängerin schwer verletzt

Auf dem Schönbornweg hielt ein 63-jähriger VW-Lenker am Montagvormittag gegen 8.15 Uhr auf Höhe eines Kindergartens an, um seine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Als er im Anschluss rückwärts in Richtung Schöner Graben zurückfahren wollte und hierzu sein Fahrzeug auf dem Gefällstück ein kleines Stück zurückrollen ließ, erfasste er eine am rechten Fahrbahnrand in Richtung Schöner Graben laufende 87-jährige Fußgängerin, die stürzte und schwer verletzt wurde.

Essingen-Lautern: Von Fahrbahn abgekommen

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 48-jähriger Fiat-Lenker kam am Montagabend gegen 23 Uhr auf der K 3282 von Lautern in Richtung Lauterburg fahrend nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einer Böschung auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeuglenker stieg aus dem Fahrzeug aus und lief zu Fuß nach Hause, wo er von der Polizei angetroffen wurde. Da er sich bei dem Unfall leicht verletzt hatte, kam er zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, wo er sich auch einer Blutentnahme unterziehen musste. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einer Parklücke der Leonhardstraße beschädigte ein 44-jähriger Jeep-Lenker am Montagabend gegen 21.10 Uhr einen dahinter geparkten Pkw Opel und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Schechingen-Leinweiler: Brand

Im Heizraum eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Dorfstraße kam es am Montag gegen 18 Uhr zu einem Brand, der durch die Freiwillige Feuerwehren Schechingen und Göggingen gelöscht werden konnte. Dabei wurden die Heizung, elektronische Kleingeräte sowie die Innenwände leicht beschädigt.

Eschach-Kemnaten: Diebstahl von Kraftrad

Zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 9 Uhr wurde ein mit einer Lenkradsperre gesichertes rotes Kraftrad der Marke Honda XR125L mit dem amtlichen Kennzeichen GD-D 94 entwendet. Das Fahrzeug war unter einem frei zugänglichen Carport in der Eschacher Straße abgestellt. Der Wert wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Zweirades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Rückwärtsausfahren aus einem Grundstück in die Werrenwiesenstraße übersah ein 52-jähriger Pkw-Lenker am Montag gegen 14 Uhr einen vorbeifahrenden 26-jährigen Fahrzeuglenker. 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

Beim Auffahren auf die B 298 missachtete ein 47-jähriger KIA-Lenker am Montag gegen 10.45 Uhr die Vorfahrt eines 48-jährigen Lkw-Lenkers. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 6500 Euro.

