Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ein teurer "Streich"

Medard (ots)

Ein Streichholz hat jemand bereits am Nachmittag des 18.01.2021 (Montag) in das Schloss einer Haustür in der Schulstraße geschoben. Als die Eigentümer die Tür aufschließen wollten, wurde der Fremdkörper im Inneren des Schlosses verkantet. Der Schließmechanismus musste schließlich durch einen Spezialisten aufgebohrt werden. Schloss und Fachfirma verursachen erhebliche Kosten, weshalb jetzt auch eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt wurde. Hierbei wurde der Grad zu einem Kinderstreich deutlich überschritten. Hinweise zur Sache bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

