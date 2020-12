Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (05.12.2020) zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr in der Sonnenbergstraße mehrere Autos beschädigt. Nach bisherigen Feststellungen wurden an sechs Fahrzeugen die Spiegel abgeklappt, wobei ein Sachschaden von zirka 800 Euro entstanden ist. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

