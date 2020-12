Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhauseinbrecher festgenommen

Stuttgart-UntertürkheimStuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein 36-jähriger Mann, der am Freitag (04.12.2020) versucht hatte, in ein Gartenhaus im Gewann Hätzen einzubrechen, konnte noch in der Nähe von Polizeibeamten festgenommen werden. Ein Gartenbesitzer hatte den Mann gegen 13.30 Uhr dabei beobachtet, wie dieser zunächst an die Tür eines Gartenhauses klopfte und anschließend an einer anderen Hütte die Türe aufbrechen wollte. Nach der Festnahme stellten die Polizeibeamten an weiteren Lauben mutmaßlich frische Aufbruchsspuren fest. Zudem war der 36-Jährige mit einem vermutlich gestohlenen Fahrrad unterwegs, an dem die Rahmennummer herausgefeilt war. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte der wohnsitzlose Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 in Verbindung zu setzen.

