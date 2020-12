Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Wohnheim

Stuttgart-MünsterStuttgart-Münster (ots)

Im Zimmer eines Seniorenheimes an der Schussengasse ist am Freitagabend (04.12.2020) ein Brand ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach gegen 17.05 Uhr im Zimmer einer 76 Jahre alten Heimbewohnerin ein Feuer aus. Die Frau löschte den Brand selbst und erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Ein Rettungswagen brachte die 76-Jährige in ein Krankenhaus. Feuerwehr und Rettungskräfte kümmerten sich um die Bewohner, die während des Einsatzes das Gebäude verlassen mussten. Zwei 23 und 25 Jahre alte Polizeibeamte atmeten ebenfalls Rauchgase ein und kamen vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell