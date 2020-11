Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Auffinden eines Fahrrades

Wittlich-WengerohrWittlich-Wengerohr (ots)

In der Zeit vom 05.11. bis 07.11.2020 wurde in Wittlich-Wengerohr auf dem dortigen Spielplatz in der Gartenstraße ein Zaun beschädigt. Unbekannte Täter brachen zwei Zaunelemente heraus und warfen diese in die Böschung der Gleisanlagen. Auf den Zaunelementen lag ein Fahrrad, welches bisher keiner Straftat zugeordnet werden konnte. Die Polizei Wittlich bittet um Hinweise, wer auf dem dortigen Spielplatz verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Fahrrad machen kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Firus, PK'in (Sachbearbeiterin)

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Tel.: 06571/9260

Fax: 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de



