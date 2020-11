Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Überwachungskamera entwendet

KyllburgKyllburg (ots)

Am Sonntag, den 08.11.2020, wurde in der Zeit von 01:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Straße Marktplatz eine Überwachungskamera durch einen unbekannten Täter entwendet. Hierfür stieg der Täter vermutlich auf eine vor Ort befindliche Mülltonne, um anschließend die Kamera an der Hauswand neben einer Garage zu erreichen und zu entwenden. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Bitburg, Tel. 06561-96850.

