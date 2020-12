Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Strafgefangener entwichen - Polizei bittet um Hinweise

Stuttgart/EmmendingenStuttgart/Emmendingen (ots)

Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach dem 63 Jahre alten Wolfgang Ulrich Mair, der am späten Mittwochabend (02.12.2020) aus einer psychiatrischen Einrichtung in Emmendingen geflüchtet ist. Der 63-Jährige wurde letztmalig gegen 20.00 Uhr in der Einrichtung gesehen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des 63-Jährigen. Der Tatverdächtige wurde im Jahr 1999 vom Landgericht Stuttgart zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt und Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Flüchtige ist etwa 175 Zentimeter groß und schlank. Er hat graue lockige Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden sind. Über seine Kleidung ist nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 63-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Hinweis an die Redaktionen: Das beigefügte Bild der Vermissten ist nur im geschützten Bereich abrufbar und dient aus datenschutzrechtlichen Gründen ausschließlich zur einmaligen Veröffentlichung zu Fahndungszwecken

