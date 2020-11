Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtrag: Speyer - Verpuffung in einer Lagerhalle

SpeyerSpeyer (ots)

Nachtrag zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/4761506

Die Ermittlungen zu einer Verpuffung auf einem Betriebsgelände in Speyer am 12.11.2020 dauern weiter an. Am 16.11.20 wurde die Brandörtlichkeit durch Brandermittler und einen Chemiker des Landeskriminalamts begangen. Ursächlich für den Brand dürften Reinigungsarbeiten eines Tanklasters sein, bei dem sich flüssige oder gasförmige Reste eines leicht entzündlichen Stoffes in der Halle befanden und sich entzündeten. Wodurch die Entzündung ausgelöst wurde, ist nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenhöhe wird aktuell auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Berens

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell