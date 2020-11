Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verpuffung in einer Lagerhalle (/1211)

Bild-Infos

Download

SpeyerSpeyer (ots)

12.11.2020, 14:00 Uhr

Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr kam es auf dem Betriebsgelände einer Firma für Flüssiggase in der Parkstadt / Stockholmer Straße zu einer Verpuffung innerhalb einer Lagerhalle, die danach in Brand geriet. Zum Zeitpunkt der Verpuffung befanden sich zwei Personen in der Halle, die aber unverletzt blieben. Die in Brand geratene Lagerhalle, die zur Reinigung der Tankauflieger der Firma genutzt wird, konnte zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Wie es zur Verpuffung kam, ist derzeit nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Gebäudeschadens kann augenblicklich noch nicht beziffert werden. Neben Feuerwehr und Polizei befanden sich der Rettungsdienst sowie die Stadtwerke Speyer vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell