Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - 29-Jähriger Kleinkraftradfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss (01/1211)

HarthausenHarthausen (ots)

12.11.2020, 00:40 Uhr

Am Donnerstagmorgen gegen 00:40 Uhr wurde die Polizei in der Hanhofer Straße in Harthausen auf einen 29-jährigen Speyerer aufmerksam, weil mit einem Kleinkraftrad mit einem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 unterwegs war. Bei der Kontrolle des 29-Jährigen konnten dann drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain und Amfetamin. Bei dem 29-Jährigen wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Trunkenheitsfahrt, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauch. Da der Kontrollierte vor Ort keinen Eigentumsnachweis für das Zweirad vorlegen bzw. sein Eigentum an dem Roller nicht schlüssig darlegen konnte, wurde dieser bis zur Vorlage entsprechender Unterlagen polizeilich sichergestellt.

