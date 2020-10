Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbruch in Kulturzentrum

Ludwigshafen (ots)

Am 02.10.2020 kam es in der Zeit zwischen 0:00 Uhr und 13:30 Uhr in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen zu einem Einbruch in ein islamisches Kulturzentrum. Durch bislang unbekannte Täter wurde das gesamte Gebäude durchsucht und mehrere Gegenstände entwendet. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

