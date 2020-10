Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 02.10.2020 kam es gegen 05:30 Uhr in Ludwigshafen an der Kreuzung Heinigstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Heinigstraße von der Saarlandstraße aus kommend und wollte nach links in die Kaiser-Wilhelm-Straße einbiegen. Hierbei missachtet sie die rote Ampel. Es kam zum Zusammenstoß mit einem mit acht Personen besetzten Transporter der die Heinigstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Einer der Insassen des Transporters wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- Euro. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Es kam daher auch zu Behinderungen des Straßenbahnverkehrs.

