Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Polizeibeamter am Telefon

Ludwigshafen (ots)

Ein falscher Polizeibeamter meldete sich am Donnerstag (01.10.2020), gegen 11.30 Uhr, telefonisch bei einer 91-Jährigen im Bereich der Gartenstadt und gab sich als Beamter der Polizei Mannheim aus. Er gab vor, dass der Bruder der Seniorin in einen Verkehrsunfall verwickelt wäre und nun eine Kaution zahlen müsse. Die 91-Jährige reagierte vorbildlich und beendete das Gespräch, sodass kein Schaden entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

