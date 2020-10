Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Randalierer in Gewahrsam genommen

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 02.10.2020 wurde gegen 13:15 Uhr ein Randalierer im Bereich der Ludwigstraße in Ludwigshafen gemeldet. Der 34-jährige, augenscheinlich alkoholisierte Beschuldigte, welcher zuvor mehrere Werbeschilder beschädigt haben soll, wurde bis zum Eintreffen der Polizei durch zwei namentlich bislang nicht bekannte Passanten festgehalten. Da gegen den Beschuldigten bereits ein Aufenthaltsverbot für den Bereich gilt, wurde dieser im Anschluss in Gewahrsam genommen. Neben dem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung droht ihm nun auch ein Bußgeld wegen dem Verstoß gegen das Aufenthaltsverbot. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden Passanten die den Beschuldigten festgehalten haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion 1 in Ludwigshafen in Verbindung zu setzen.

