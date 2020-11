POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall in der Landwehrstraße, Polizei sucht beteiligten Radfahrer (60/1111)

Polizeidirektion Ludwigshafen

11.11.2020, 13:10 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem ca. 10-jährigen, männlichen Radfahrer mit braunen, kurzen Haaren kam es am Mittwoch gegen 13:10 Uhr in der Landwehrstraße. Der Junge befuhr dabei den parallel zur Landwehrstraße verlaufenden Radweg auf der falschen Seite in Richtung Speyer-Nord. An der Einmündung Brunckstraße kollidierte er mit dem Heck des Renault eines 60-jährigen Speyerers, der in gleicher Richtung fahrend von der Landwehrstraße nach links in die Brunckstraße einbog und den Jungen hierbei übersah. Der Radfahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500EUR. Die Polizei sucht nun nach dem Jungen, der sich nach der Kollision von der Unfallstelle entfernte, ohne dass es zu einem Personalienaustausch gekommen ist. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

