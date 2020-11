Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schulwegüberwachung an der Zeppelinschule (12/1111)

SpeyerSpeyer (ots)

11.11.2020, 07:30 - 08:00 Uhr

Am Mittwoch führte die Polizei von 07:30 - 08:00 Uhr Schulwegkontrollen an der Zeppelinschule durch. Bei geringem Verkehrsaufkommen hielten sich Kraftfahrzeugführer, Fahrradfahrer und Fußgänger an die geltenden Verkehrsvorschriften. Es kam zu keinerlei Beanstandungen durch die Polizei.

