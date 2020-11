Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Personen aus Fahrzeugen heraus mit Eiern beworfen (66/2210, 02/2410, 69/0411, 05/0911)

SpeyerSpeyer (ots)

22.10 - 08.11.2020

Im Zeitraum 22.10 - 08.11.2020 kam es wiederholt zu Eierwürfen aus Fahrzeugen auf Fußgänger in Speyer / Nord. Derzeit sind der Polizei fünf Sachverhalte bekannt, bei denen zur Abend- / Nachtzeit hauptsächlich im Bereich der Spaldinger Straße Personen aus einem Pkw heraus mit rohen Eiern beworfen wurden. In einem Fall wurden zwei Betroffene beim Abwehren der Eier leicht verletzt. In den anderen Fällen führten die Wurfobjekte lediglich zur Verschmutzung der Bekleidung der Geschädigten bzw. verfehlten diese gänzlich. Derzeit sind der Polizei Speyer sieben Personen bekannt, die durch die Eierwerfer geschädigt wurden. Die in diesem Zusammenhang in Erscheinung getretenen Fahrzeuge, ein dunkler BMW, ein dunkler Mercedes und ein hellfarbener Mercedes, sollen zur Tatzeit teilweise mit mehreren Personen besetzt gewesen sein, die jedoch nicht näher beschrieben werden konnten. Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung bei der Suche nach den bislang unbekannten Tätern. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen / Fahrzeugen geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

