Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt (28/0911)

SpeyerSpeyer (ots)

10.11.2020, 10:55 Uhr

Prellungen und Abschürfungen erlitt ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer aus Speyer am Dienstagmorgen, als ihn eine 32-jährige Pkw-Fahrerin beim Ausfahren aus einer Hofeinfahrt übersah. Der Pedelec-Fahrer stieß dabei gegen die in die Fahrbahn ragenden Pkw-Front und kam zu Sturz. Zur Abklärung seiner Verletzungen wurde er im Anschluss an die Unfallaufnahme durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An Pedelec und Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000EUR. Die Polizei erinnert vor diesem Hintergrund nochmals daran: Seien sie aufmerksam beim Einfahren in den Fließverkehr. Achten sie auch auf Fahrzeuge/Fahrräder, die den Rad-/Fußweg unberechtigt in falscher Richtung befahren. Achten Sie auch beim Öffnen von Fahrzeugtüren immer auf den nachfolgenden Verkehr.

