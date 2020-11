Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Maxdorf: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

MaxdorfMaxdorf (ots)

Zwischen Montagabend, gegen 17:00 Uhr, und Dienstagmorgen, ca. 08:00 Uhr, ereignete sich in der Wöhlerstraße in Maxdorf eine Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte, vermutlich beim Wenden, einen elektrisch versenkbaren Pfosten vor einer Garagenzufahrt. An dem Kettenabsenker entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von ca. 3.400EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit ohne zuvor seinen entstandenen Pflichten nachzukommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen möglichen Verursacher vor. Es ist davon auszugehen, dass das Unfallfahrzeug ebenfalls einen sichtbaren Schaden davongetragen hat.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

